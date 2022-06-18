Оккупанты звонили с телефона украинца, выжившего при расстреле.

Журналисты идентифицировали восьмерых российских военных, из дислоцированных в Пскове десантно-штурмовых полков, которые находились в Буче во время оккупации.

Об этом пишет издание "Важные истории".

Все эти военные связывались с близкими с телефона Ивана Скибы - члена ТрО, который 4 марта был схвачен с Буче вместе с ещё восемью мужчинами. Оккупанты застрелили их. Скибу пуля задела по касательной: он упал, притворившись мёртвым, и таким образом смог спастись. Позднее Скиба уехал из Украины и сейчас он находится в Польше.

В начале июня жительница одного из домов по страшно известной улице Яблонской в городе Буча нашла у себя дома чужой мобильный телефон, который российские военные забрали у Скибы. 4 марта они позвонили с него примерно по 30 российским номерам.

Издание утверждает, что звонки сделали восемь военнослужащих - Алексей Вишневский, Илья Сабуров, Максим Грушевский, Радий Забурин, Михаил Гурьянов, Данил Коновалов, Александр Попов и Дмитрий Антонников. Последние трое позднее погибли.

Зверства россиян в Буче: справка УНИАН

После того как вечером 2 апреля Генштаб ВСУ объявил об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов, начала появятся информация об их зверствах. Они убивали, пытали и насиловали людей.

Правоохранители обнаружили братские могилы с телами убитых мирных жителей.

В частности, по состоянию на начало мая было известно о более чем 400 жителях Бучи, которые были замучены и расстреляны оккупантами. В городе также повреждено более 1 тыс. 170 зданий.