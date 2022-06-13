Как известно, оккупанты совершали в Буче настоящие зверства и разбомбливали жилые дома.

В Буче Киевской области начал сыпаться дом, в который попали российские оккупанты во время вторжения в регион.

Об этом говорится в сюжете ТСН, которая и публикует видео, как части здания просто отпадают.

Как отмечают журналисты, речь идет о жилом комплексе "Новая Буча", жители которого бьют тревогу из-за угрозы обвала дома. "Вот арматура погнулась", - слышен голос человека за кадром, комментирующего увиденное.

Отметим, что пригороды Киева - Буча, Ирпень и Гостомель - серьезно пострадали в результате вторжения российских оккупантов. В этих городах много разрушенных или поврежденных домов. ВСУ освободили Киевскую область от захватчиков в начале апреля 2022 года.

Ранее эксперты сообщали, что жилье в Ирпене, Буче и Гостомеле может резко подешеветь. Уже сейчас можно рассчитывать на скидку в 15-20%.

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