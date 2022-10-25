По базе оккупантов прилетел артснаряд.

В понедельник вечером украинские защитники ударили по базе бойцов Кадырова в Херсонской области.

Об этом сообщает Telegram "Вооруженные силы Украины", занимающейся, в частности, подсчетом потерь врага на поле боя.

По информации украинского военнослужащего Анатолия Штефана, в результате удара более 60 оккупантов ранены, еще около 40 ликвидированы.

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"Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по базе, в которой базировались тиктокеры. По предварительной информации, у "кадыровцев" около 40 ушли на ДМБ и более 60 ранены", – говорится в сообщении.

В сети также пишут, что "кадыровцы" разместились в школе. Туда прилетел артснаряд от ВСУ.

Ситуация на Херсонском направлении

Согласно данным Генштаба, офицерский состав ВС РФ накануне прихода ВСУ перемещается на левый берег Днепра, местных жителей в принудительной форме "эвакуируют" туда же.

На 22 октября оккупанты полностью ушли из двух сел Бериславского района. Россия готовится к уличным боям за Херсон.

По состоянию на 21 октября в регионе деокуповано 88 населенных пунктов.

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