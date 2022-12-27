Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов на Луганщине и в Донецкой области. Кроме этого, защитники нашей страны несколько раз ударили по врагу.

В Генштабе Вооруженных Сил Украины также сообщили, что 25 декабря наши воины поразили сосредоточение живой силы рашистов возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Враг потерял до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. Среди потерь - 15 сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.

"Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дылеевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В течение суток рашисты получили новые удары. Авиация Сил обороны "прожарила" район сосредоточения оккупантов. Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.

Потери РФ в Украине

Вчера стало известно, что Силы обороны поразили ряд важных объектов русских. По данным Генштаба, враг продолжает концентрировать усилия на ведении наступления на Бахмутском и Лиманском направлениях, а на Авдеевском, Купянском и Запорожском - пытается улучшить тактическое положение.

Между тем, во временно оккупированном Геническе оккупанты проводят мобилизацию под видом набора в "полицию". Потери РФ неустанно увеличиваются, поэтому рашисты пытаются пополнить запасы "мобиков". На фоне многочисленных провалов "вагнеровцы" уже устроили бунт и записали видео для Герасимова.

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