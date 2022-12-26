Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о первом шаге после освобождения оккупированной с 2014 года Луганщины. По его словам, начать надо с того, чтобы полностью перекрыть российскую пропаганду
Гайдай пояснил, что россияне промывали мозги местным жителям. Об этом и других шагах он рассказал в Медиацентре.
"Первые шаги - полностью перекрывать информационные сигналы, которые почти 8 лет заходили со стороны РФ. Это была 100% пропаганда, которая промывала мозги местным жителям", - сказал глава ОВА.
По мнению Гайдая, следующим шагом будет долгий период работы с местным населением, привлечение специалистов со всей страны для восстановления региона. Также будут отстроены дома и инфраструктура.
"Очень необходим проект по ассимиляции: то есть привлекать врачей, мотивировать учителей, чтобы они приезжали из разных регионов Украины. Заводить туда подразделения Нацгвардии, военных, чтобы они приезжали с семьями, давать им жилье. Чтобы дети их общались с местными, чтобы они ходили вместе в садики, в школы. Чтобы они просто в общении вышли на понимание. Чтобы эта пропаганда просто осталась в прошлом. Это главное", - подчеркнул чиновник.
Ситуация в Луганской области
21 декабря Гайдай рассказал, что Силы обороны Украины проводят наступательные операции в направлении Сватово и Кременной, которые находятся под оккупацией России.
По данным ISW, ВСУ, вероятно, приблизились к Сватово еще на один населенный пункт.
Военное командование российских оккупационных войск отошло из Кременной до Рубежного Луганской области. Этот город расположен на 15 км южнее линии фронта.