Он добавил, что дома и инфраструктуру отстроят.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о первом шаге после освобождения оккупированной с 2014 года Луганщины. По его словам, начать надо с того, чтобы полностью перекрыть российскую пропаганду

Гайдай пояснил, что россияне промывали мозги местным жителям. Об этом и других шагах он рассказал в Медиацентре.

"Первые шаги - полностью перекрывать информационные сигналы, которые почти 8 лет заходили со стороны РФ. Это была 100% пропаганда, которая промывала мозги местным жителям", - сказал глава ОВА.

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По мнению Гайдая, следующим шагом будет долгий период работы с местным населением, привлечение специалистов со всей страны для восстановления региона. Также будут отстроены дома и инфраструктура.

"Очень необходим проект по ассимиляции: то есть привлекать врачей, мотивировать учителей, чтобы они приезжали из разных регионов Украины. Заводить туда подразделения Нацгвардии, военных, чтобы они приезжали с семьями, давать им жилье. Чтобы дети их общались с местными, чтобы они ходили вместе в садики, в школы. Чтобы они просто в общении вышли на понимание. Чтобы эта пропаганда просто осталась в прошлом. Это главное", - подчеркнул чиновник.

Ситуация в Луганской области

21 декабря Гайдай рассказал, что Силы обороны Украины проводят наступательные операции в направлении Сватово и Кременной, которые находятся под оккупацией России.

По данным ISW, ВСУ, вероятно, приблизились к Сватово еще на один населенный пункт.

Военное командование российских оккупационных войск отошло из Кременной до Рубежного Луганской области. Этот город расположен на 15 км южнее линии фронта.

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