Также поражены три вражеских пункта управления, 10 артиллерийских средств на огневых позициях.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. Захватчики в свою очередь нанесли 65 авиаударов и совершили 71 обстрел из РСЗО.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил, что уничтожено четыре зенитно-ракетных комплекса врага. В сообщении сказано, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления врага, 10 артиллерийских средств на огневых позициях, а также уничтожено средство противовоздушной обороны и станцию РЭБ.

В то же время за прошедшие сутки россияне атаковали города Украины ударными беспилотниками типа Shahed. Всего было задействовано 28 дронов-камикадзе. В результате украинская ПВО уничтожила 26 ударных БПЛА. Также Украинские воины уничтожили пять разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

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Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес 65 авиационных ударов и совершил 71 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате атаки пострадали мирные люди и разрушена инфраструктура. Также остается высокой вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Ситуация на Таврическом направлении - последние новости

11 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что украинские военные в течение суток ликвидировали еще почти две роты российских оккупантов на Таврическом направлении.

На этом направлении продолжаются бои. Артиллерийские подразделения сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1418 огневых задач, уничтожено 14 единиц военной техники противника.

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