Только за сутки было уничтожено девять складов с боеприпасами.

За сутки российские захватчики потеряли на Таврическом направлении более двух рот и много военной техники.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале. "Идем вперед. На Таврическом направлении движение Сил обороны продолжается. Враг уничтожается. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1179 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", - написал он.

По словам Тарнавского, было уничтожено 17 единиц военной техники российской армии, в частности, танк, БМП, два беспилотника "Zala", БПЛА "Supercam", самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация", станцию радиоэлектронной борьбы, комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" и автомобильная техника. Также украинские воины уничтожили девять складов с боеприпасами.

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Потери России в Украине: последние данные

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщали, что потери в России в полномасштабной войне составили уже 234 480 личного состава. Из них 440 захватчиков - только за минувшие сутки.

Восточная группировка войск Вооруженных сил Украины отчиталась, что украинские защитники ликвидировали на Бахмутском и Лиманском направлениях почти 100 оккупантов.

На Бахмутском направлении российские захватнические войска более 300 раз обстреляли украинские позиции и совершили три авиационных удара.

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