В частности, украинскими воинами было уничтожено 7 складов боеприпасов врага.

На Таврическом направлении украинские военные в течение суток ликвидировали еще почти две роты российских оккупантов.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сейчас на этом направлении продолжаются бои.

В частности, за прошедшие сутки враг 27 раз атаковал украинские позиции и совершил 668 обстрелов.

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Так, артиллерийские подразделения сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1418 огневых задач.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты. Уничтожено 14 единиц военной техники противника", - отметил он.

В частности, шесть боевых бронированных машин, малый тягач, гаубицу 2С19 "Мста-С", гаубицу 2А65 "Мста-Б", пушку 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильную технику. Также было уничтожено 7 складов боеприпасов врага.

Война в Украине-потери россиян

Как сообщал УНИАН, за эти сутки украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских военных и их техники и три - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, ракетчики и артиллеристы за эти сутки ударили по трем пунктам управления, 10 артиллерийским средствам на огневых позициях, средствам противовоздушной обороны и одной станции РЭБ россиян.

А за прошедшие сутки, по данным Генштаба ВСУ, украинские воины ликвидировали 540 российских оккупантов. Таким образом, общие потери противника с 24 февраля 2022 года выросли до 235020 лиц.

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