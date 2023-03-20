Сергей Наев подчеркнул потребность Украины в современных зенитно-ракетных комплексах.

После последнего ракетного удара российских оккупантов по территории Украины запасы гиперзвуковых "Кинжалов" в РФ сократились до 49 штук.

Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина.

"Во время удара 9 марта противник нанес очередной массированный ракетный удар по территории Украины с применением 63 крылатых ракет. Из них 31 - это Х-101/555, 20 "Калибров", 6 единиц Х-22 и 6 гиперзвуковых "Кинжалов" - это 11% от их общего количества, в настоящее время у россиян осталось 49 таких ракет", - сказал он.

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Наев уверен, что все это в очередной раз свидетельствует о потребности Украины в современных зенитно-ракетных комплексах.

Ракетные атаки РФ и ракеты "Кинжал" - детали

Последняя массированная ракетная атака РФ была 9 марта, оккупанты запустили 95 ракет различного базирования.

В Украине часто объявляется масштабная воздушная тревога из-за полетов российских самолетов МиГ-31К, которые базируются в беларуском аэропорту "Мачулищи" и являются носителями баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал".

Так называемые гиперзвуковые ракеты Х-47м "Кинжал" имеют в своем составе более 130 иностранных комплектующих, в том числе интегральные микросхемы в них из США, производства компании Analog Device.

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