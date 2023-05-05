Военная администрация, распространившая информацию о баллистической ракете над столицей, "уже получила за это".

В Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины опровергли сбитие баллистической ракеты над столицей ночью 4 мая, о котором сообщило издание Defence Express.

В комментарии "Суспільне" представитель ПС Юрий Игнат заявил, что баллистических ракет той ночью не фиксировали над столицей.

"Я уже опроверг тысячу раз, вы должны были это видеть вчера. Была вероятность применения, но баллистических ракет не зафиксировано. То, что там рассказывают некоторые главы военных администраций, они уже получили за это", – сказал он журналистам утром в пятницу.

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Позже в своем Telegram-канале ВС ВСУ заявили, что отказываются от любых комментариев СМИ, и предложили обратиться за "дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины" к журналистам, показавшим обломки ракеты РФ, и КГВА, которая сообщила о возможном фиксировании баллистической ракеты над столицей.

Сбитие "Кинжала" над Киевом - что известно

В четверг, 4 мая, в Киеве и области с 02:03 до 06:02 продолжалась воздушная тревога. После отбоя воздушной тревоги Киевская городская военная администрация сообщила, что россияне атаковали столицу с применением дронов-камикадзе Shahed и "ракет, вероятно баллистического типа", отметив, что тип ракеты будет установлен после экспертизы остатков.

Утром ВС сообщили об атаке 24 беспилотниками Shahed с северного и южного направлений, из которых 18 были ликвидированы. О ракетах в сводке не информировали.

5 мая издание Defense Express сообщило, что из собственных источников получило фото обломков ракеты, которая в ночь на 4 мая упала на стадионе в пределах столицы. Там заявили, что ракета идентифицирована как "Кинжал", и предположили, что она была успешно перехвачена с помощью системы Patriot.

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