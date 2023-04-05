Сергей Наев подчеркнул, что техника "простая и очень легкая в управлении".

Защита воздушного пространства Северной операционной зоны усилена ЗРК Avenger, который уже находится на боевом дежурстве.

Как сообщил Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, система ПВО передана Украине партнерами из США. Украинский экипаж этой системы прошел соответствующее обучение в Германии.

Наев отметил, что ЗРК Avenger способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и обороны от крылатых ракет, ударных беспилотников, самолетов и вертолетов на малых высотах.

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Как подчеркнул Наев, техника "простая и очень легкая в управлении".

ЗРК Avenger для Украины - детали

В январе Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов, в который входили, в частности, 8 систем противовоздушной обороны Avenger.

Avenger - американский самоходный зенитно-ракетный комплекс с пулеметом, который обеспечивает мобильную противовоздушную оборону малой дальности для наземных подразделений от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах. Вооружен ракетами Stinger, прицельная дальность которых 200-4500 м, и крупнокалиберным пулеметом Browning AN/M3.

Был разработан для Вооруженных сил Соединенных Штатов и используется армией США.

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