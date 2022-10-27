ЗРК Avenger нужны для борьбы с наплывом иранских беспилотников Shahed-136.

Украина призвала США предоставить ей эффективные средства для защиты от российских атак иранскими дронами-камикадзе, в частности, зенитные ракетные комплексы Avenger.

Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники в Вашингтоне и Киеве.

"Украинские официальные лица стремятся приобрести оружие взрывного действия, чтобы уменьшить износ артиллерийских орудий стандарта НАТО, что является одним из нескольких новых запросов на американские и европейские снаряды и системы ПВО, которые поступили в последние недели. Украина также настаивает на том, чтобы Соединенные Штаты отправили зенитно-ракетный комплекс Avenger, который используется армией США, для борьбы с наплывом иранских беспилотников Shahed-136", – пишет издание.

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В то же время американские журналисты считают, что даже несмотря на запросы от украинской стороны администрация Байдена может не передать эти комплексы на нужды ВСУ. Это обусловлено ограниченной доступностью ЗРК Avenger.

Зенитный ракетный комплекс Avenger: что известно

ЗРК ближнего действия AN / TWQ-1 Avenger есть в армии США в количестве более 700 единиц. Он может уничтожать цели на расстоянии 5-7 км, в зависимости от версии ракеты. Среди задач AN/TWQ-1 Avenger прямо указана возможность уничтожения не только самолетов и вертолетов, но и крылатых ракет.

Кроме того, это система, которая довольно легко модифицируется. В некоторых машинах на нее дополнительно установлен 12,7-мм пулемет, который показал высокую точность в сочетании с лазерным дальномером.

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