Основные силы россияне вывели к 9 ноября, прикрываясь гражданскими украинцами, пояснил аналитик.

Россия готовилась к отступлению с правого берега Херсонской области более системно, а потому таких потерь в силе и технике у россиян, как это было под Харьковом, нет.

Как отметил аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков в Facebook, российское командование выучило урок Балаклейско-Купянской наступательной операции ВСУ.

Фактически операция с отступления русских сил проходила под прикрытием операции по эвакуации гражданского населения. Таким образом, оккупанты сделали из граждан "живой щит".

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"Понятно, что никто из политического или военного руководства Украины не могло отдать приказ о поражении переправ, когда на них находились гражданские в перемешку с войсками России. Поэтому не удивительно, что завершение эвакуации гражданских совпало с публичным заявлением об отступлении группировки РФ", - отметил Бєлєсков.

Именно по этой причине так мало захваченной вражеской техники и боеприпасов, пленных и отсутствие информации о поражениях на переправах.

"Именно поэтому прошло всего два дня от заявления врага об уходе, к тому, что силы обороны Украины зашли в Херсон... Основные силы россияне вывели к 9 ноября, прикрываясь гражданскими украинцами как живым щитом, делая невозможным поражение переправ с нашей стороны", - пояснил аналитик.

Освобождение Херсона и провал Путина в войне против Украины

Херсон попал под оккупацию российских войск в марте 2022 года. В течение этого времени враг занимался мародерством, поисками и пытками гражданских, убийством активистов и депортацией населения.

Осенью в связи с деградацией оборонительного потенциала российские войска были вынуждены покинуть правый берег Херсонской области, оставив, в том числе, областной центр.

Западные аналитики соглашаются, что потеря Херсона стала для Путина самым большим военным поражением после того, как ВС РФ ушли с позором из-под Киева весной 2022 года.

Риск утратить юг раскалывает Кремль изнутри и упрочняет влияние "вагнеровского" главаря Пригожина, отмечают в Институте изучения войны.

Положение Путина также подорвала частичная мобилизация. Отправка на передовую неподготовленных бойцов застопорила продвижение российской армии, которое и без того было очень медленным, и усилила критику и так недовольных ходом "спецоперации" русских "националистов".

На фоне краха на поле боя Кремль возобновил попытки начать с Украиной переговоры, однако в очередной раз в ультимативной форме.

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