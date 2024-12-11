Еще в начале войны кто-то слил в интернет личные данные журналиста.

Украинский блогер и журналист Владимир Золкин, известный многочисленными видеоинтервью с российскими пленными, рассказал, что регулярно получает угрозы от россиян. Но характер этих угроз изменился, рассказал он в интервью "Главкому".

По словам Золкина, еще в начале войны кто-то слил его личные данные в интернет, и с тех пор угрозы от россиян он получает регулярно.

"Поищите меня через Яндекс - и вы увидите, где я живу, где живут моя жена и дочь, наши адреса и номера телефонов, на каких автомобилях мы ездим. Это все опубликовали еще в первые месяцы полномасштабной войны. Угрозы я получаю постоянно", - рассказал он.

Видео дня

Однако, по словам Золкина, характер угроз за это время заметно изменился. Если сначала оккупанты говорили, что "вскоре за тобой придут", то теперь они обещают прийти "рано или поздно".

"Я понимаю, что моя жизнь и здоровье находится под угрозой, и причем у этой угрозы нет сроков давности", - добавил блогер.

Вместе с тем Золкин отметил, что около 40% просмотров записей его интервью с пленными приходится на Россию.

Кто такой Владимир Золкин

Владимир Золкин - украинский блогер и журналист, который стал известным во время полномасштабного вторжения России в Украину благодаря своим многочисленным интервью с российскими военнопленными. Начиная с марта 2022 года, Золкин активно публиковал видео на своем YouTube-канале, где общался с пленными солдатами РФ, пытаясь раскрыть их мотивацию, отношение к войне и пропаганде в России.

Главная цель интервью - показать российским гражданам правду о войне в Украине и повлиять на их восприятие реальности, ведь во многих случаях родственники пленных узнают о войне только после таких разговоров. Золкин также поднимал вопрос, как российские солдаты относятся к командованию, которое часто бросает их на произвол судьбы, и анализировал влияние российской пропаганды, которая, по его словам, "выключила критическое мышление у многих людей".

Его деятельность вызвала много споров. С одной стороны, такие интервью являются важным элементом информационной войны и одновременно ее документированием, а с другой - поднимаются вопросы этичности и соблюдения международных норм по обращению с военнопленными во время таких интервью.

Вас также могут заинтересовать новости: