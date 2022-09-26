Блоггер Владимир Золкин: После мобилизации в РФ новое российское "мясо" не будет отличаться от старого

Блоггер Владимир Золкин рассказал УНИАН об особенностях сентябрьского обмена пленными, что будет с теми, кого Украина передала России, и стоит ли ожидать увеличения "обменного фонда" за счет свежих мобилизованных россиян.

Возвращения героев "Азовстали" вся Украина ждала много месяцев. И даже в день, когда это произошло, до последнего сохранялась тревога, что обмен может сорваться. Насколько это ощущение можно считать обоснованным?

Обмен срывался, как минимум, три раза. Например, один из готовящихся обменов РФ сорвала примерно полтора месяца назад. У нас было 15 человек, готовых к обмену и утвержденных обеими сторонами. Мы должны были отдать им 15 человек и забрать какую-то часть наших. Я тогда поехал в направлении Николаева, но в тот день произошел очень сильный обстрел россиянами.

Зачем РФ это делает? Во-первых, им плевать на своих людей. А, во-вторых, они понимают, что наши люди - это предмет торга.

Этот обмен называют самым большим и сложным с начала полномасштабной войны. Можете рассказать о его особенностях?

Этот обмен сильно ударил по российской пропаганде. Помните, как они кричали, что поймали "нацистов"? Собирались устраивать и публичные суды, и трибуналы над ними, и расстреливать кого-то… Но они так не сделали ни одного материала, который кто-то бы посмотрел и поверил в нацизм.

Украинцы пробыли у них в плену около пяти месяцев. И в результате эти "страшные нацисты", как они их называли, спокойно обмениваются. Причем не в равной пропорции, не на равных по званию. То есть, мы отдали, в основном, простых солдатиков, а забрали много наших офицеров, забрали серьезных людей. Отдали мы 55 человек и Медведчука, а забрали 215 наших.

Еще один момент - российская сторона специально затягивала с обменом, до темноты. Мы предполагали, что он состоится около 10:00—13:00, не позже. А привезли наших, кажется, к 19:45. То есть, ближе к восьми вечера, когда четко стемнело. Вероятно, они надеялись, что в темноте будет плохо видно [на видео], как они отдают нам наших. В этом они добились своего.

Не получилось нормально зафиксировать момент приема-передачи пленных. Имею в виду то, как все их пленные идут ровно — чистые и откормленные. А наших в это время несут на носилках, идут беременные женщины, идут просто женщины — несут инвалидов. Вот эту реальную картину не удалось заснять, чтобы наглядно продемонстрировать.

На видео попала целая вереница "скорых". Как много наших защитников вернулись в таком состоянии, что их пришлось забирать в машинах скорой помощи?

Когда приехал первый автобус, начался ажиотаж. Я пытаюсь с ними поговорить, им что-то раздают, они просят телефоны, тут же начинают звонить близким. Потом подъезжает второй и третий автобусы, одновременно подъезжают "скорые"...

Я просто не мог зафиксировать конкретно всех. Но четыре машины скорой помощи точно были с нашими серьезно травмированными бойцами.

Сеть облетело шокирующее фото перелома руки Михаила Дианова. Российская сторона вообще не предоставляла нашим пленным медицинскую помощь?

Я знаю, что Марьяна Мамонова содержалась в обычной поликлинике, к ней относились как к беременной и медпомощь предоставляли. За это совершенно искренне говорю этим врачам: "Спасибо".

Тем же, кто содержался в СИЗО, в каких-то подвалах, конечно, никакой медицинской помощи не предоставляли. Более того, наши вернулись истощенными, одна кожа и кости. В плену их кормили пустыми крупами на воде. То есть, вода и в ней какая-то перловка. Размер порции - с один "черпачок". Вот так их "кормили".

Могли мучить не только голодом. Россияне подвергали украинцев физическим пыткам?

Наши защитники не хотят говорить об этом, чтобы не сказать ничего лишнего, за что россияне могут "отыграться" на их товарищах. Ведь в российском плену еще находятся много наших бойцов. Это и называется — думать о своих побратимах.

О таких деталях лучше не рассказывать. Это действительно может негативно отразится на наших, кто еще находится в плену.

После обмена президент Владимир Зеленский заявил, что за пятерых украинских командиров мы отдали в Россию 55 человек — тех, кто, по его словам, нам "точно не нужен". Почему они уже не нужны? Они дали все показания для будущих международных судов?

Они все дают показания, все проходят следственные действия. Я думаю, он имел в виду, они все нам не важны, а важно забрать наших воинов.

Среди этих 55-ти человек были офицеры?

Насколько я помню, несколько человек там были офицерами. Но это все по моей памяти. Все они были у меня на интервью. Как минимум, двух офицеров я помню. Но, в любом случае, их немного - лишь пару человек, не высоких по званию.

Если вспомнить обмены, которые происходили, начиная с 2014 года, часто "ополченцы" с неподконтрольных Украине территорий отказывались возвращаться в РФ или в Донецк. Как сейчас? Есть те, кто не желает, чтобы их отдавали России?

Да были такие. Я просто не помню, из этого ли обмена. Я не веду такой учет, но они такое говорят. Могу сказать точно, что многие возвращаться не хотят, а многие боятся.

Но мы не будем особо разбираться, кто там просил или не просил [быть переданным российской стороне]. О таких вещах нужно было думать, когда отправляются на войну. А когда они уже находятся в плену, их в любом случае всех будут менять, включая сдавшихся добровольно. Кроме того, никто никому не рассказывает, кто из них сдался сам. Иначе они не будут добровольно идти в плен. А так, они понимают, что могут сдаться и с ними будет все в порядке. Те, кто сдался сам, возможно, получат и какие-то преференции в виде связи с домом.

Но менять их будут. Никакого убежища им, насколько я понимаю, тут давать никто не будет.

Но насколько, скажем так, ценны такие "кадры" для РФ? То есть, какой интерес для России включать в обменные списки военных с "Л/ДНР"?

Этого я вам не скажу. Скажу только, что пленные из "Л/ДНР" просят, чтобы их обменяли, и россияне их запрашивают. Да, из всех категорий военнослужащих, Россия хочет их забирать в последнюю очередь, России они не нужны. Просто в качестве подачки они вписывают в обмен несколько человек оттуда.

Как вы отнеслись к тому, что, ступив на российскую землю, россияне, которых в рамках обмена отдала Украина, стали нести пропагандистскую чушь, как их в Украине пытали и морили голодом?

Я на многих интервью у них спрашиваю: "Если по возвращению в РФ тебя заставят сказать что-то "по методичке", скажешь?". Они честно отвечают "да". Я их здесь даже не осуждаю. Потому что они знают, что у них такая страна и такой режим. Они выбирают жизнь раба: приезжают и говорят то, что им говорят сказать.

В этот обмен мы забрали серьезных людей. Российской пропаганде нужно было что-то делать с их слабой, проигрышной позицией, ведь у них теперь "зрада". Поэтому они и начали хотя бы заставлять своих освобожденных пленных зачитывать на видео то, что их заставляют зачитывать.

Но есть еще один тонкий момент. По возвращению в Россию они забывают, что многие их товарищи все еще находится в плену в Украине. Почему-то никто после обмена не говорит о необходимости вытащить из плена своих. Вместо этого они начинают рассказывать о "нацистах" в Украине! Не значит ли это, что на своих им плевать? Они не боятся, что своей ложью навлекут на своих товарищей в плену гнев тех самых, якобы "страшных нацистов"? И их не смутит, если после их лжи хорошее обращение с россиянами в плену может закончится?

Еще это выглядит как очередная попытка очернить Украину, мол, мы нарушаем Женевскую конвенцию. Как можно парировать такие обвинения?

По поводу Женевской конвенции: к нашим пленным в плену у россиян ни одного разу не попал ни один сотрудник Международного комитета Красного креста. О чем еще можно говорить? Как можно что-то парировать, когда откормленные россияне выходят из автобуса и говорят, что их здесь не кормили? У человека, который рассказал, что его якобы морили голодом, скулы не прорисовываются. У него в плену у "нацистов" буквально выросли щеки, понимаете?

Если посмотреть интервью, которые мы с ними записали, пока они были в нашем плену, на видео видно: все в хорошем состоянии, улыбаются, цветут и пахнут. И в автобусе перед обменом они сидели чистые и откормленные — некоторые даже набрали по несколько килограмм! Как ответить, когда человек белое называет черным? Это ненормально и ставит в тупик.

Как вы думаете, что с ними будет дальше в России? Сейчас там проходит мобилизация. Существует ли вероятность, что они снова отправятся убивать украинцев?

Я считаю, что здесь мы их больше не увидим. Там они по ТВ могут рассказывать все, что угодно. Из них могут слепить "героев". Но сюда больше никто из них не вернется. Они будут упираться ногами и руками. Они все увидели сами и больше сюда не поедут.

Читала, что с началом мобилизации в РФ вам активно пишут россияне. Просят вас "записать" их в плен?

Задают вопросы о том, как избежать мобилизации, как выехать. Но, послушайте, есть четкая схема, как сдаваться в плен. Ничего другого я им посоветовать не могу. Один мне предлагал даже "спецоперацию". Мол, он пойдет и запишется [в военкомат], все снимет, приедет, а мы его должны "записать в плен" и дать гражданство. Посоветовал ему написать в СБУ.

Еще есть вопросы, как попасть в ряды ВСУ. Но я не воспринимаю это серьезно. Мы и без этих вань как-то обойдемся. Им бы у себя в РФ что-то сделать, а не к нам приезжать в ВСУ.

По вашим ощущениям, стоит ли ожидать, что немотивированные мобилизованные из России предпочтут побыстрее сдаваться в плен украинским военным?

Я бы не стал строить иллюзий. Если кто-то думает, что новое "мясо" будет отличаться от старого, ошибается. По сути, это и раньше были принудительно мобилизованные. Все они приехали в Украину не от желания воевать с "нацистами", а потому, что у них ипотека, кредиты, задолженности и т.д. Кого-то привезли из мест лишения свободы, кого-то сняли со "срочки". То есть, российские военные и раньше были не мотивированными, и сейчас не будут.

Сегодня их просто становится гораздо больше. Эта мобилизация меняет только насыщение "мясом" российской армии. Глобально это ничего не изменит, только затянет кровопролитную войну еще больше.

Может быть, процент сдающихся в плен и увеличился бы. Но дело в том, что они своих же держат под автоматом, а то и кидают в специальную яму или подвал за отказ воевать. После этого их отправляют в окоп.

Анастасия Светлевская

Анастасия Светлевская