На некоторых направлениях дезертиры покидают позиции десятками.

Боевики отрядов "Шторм-z" грабят собственные подразделения и исчезают в "неизвестном направлении".

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, на временно оккупированных территориях Луганской области участились попытки продажи военного имущества оккупантами.

"По большей части это новобранцы недавно созданных штурмовых отрядов "Шторм-z", которые бегут из своих подразделений вместе со стрелковым оружием. Учитывая недополучение обещанного по контракту жалованья, "штурмовики" компенсируют "убытки", изымая в своих подразделениях грузовые автомобили, которые заполняют казенным имуществом. В основном это автозапчасти, шины и топливо. Далее они пытаются реализовать имущество в ближайших населенных пунктах и уезжают в "неизвестном направлении", - отметили в ГУР.

Кроме того, дезертирство активизируется и в регулярных частях оккупационной армии. На это повлияла как активизация боевых действий и большие потери, так и недавняя отмена отпусков для военных задействованных в Украине. В частности, 90 вооруженных оккупантов бежали со своих позиций вблизи села Араповка Сватовского района Луганской области.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки оккупанты пытались наступать на Лиманском, Бахмутском и Шахтерском направлениях, но потерпели неудачу. Зато ВСУ наступали по меньшей мере на трех направлениях и достигли успехов.

В течение последней недели Силы обороны Украины освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Недавно стало известно, что российские оккупанты пытаются возвращаться на свои позиции на Левобережье и усиливают обстрелы.

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