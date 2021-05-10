Выборы должны состояться 19 сентября 2021 года.

В Российской Федерации планируют разрешить жителям ОРДЛО, получившим российские паспорта, участвовать в выборах в Госдуму.

Читайте такжеСобирал информацию о военных: СБУ задержала боевика "ДНР" (фото)Об этом заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пишет ТАСС.

"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах <...> Эти 500 тыс. человек [на Донбассе], принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму", - сказал он.

Выборы депутатов Государственной Думы должны состояться 19 сентября 2021 года.

Российские паспорта на оккупированных территориях

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процесс получения российских паспортов жителями ОРДЛО. Первые паспорта по этой системе были выданы 14 июля.

Выдача документов производится в Ростовской области.

Восточная правозащитная группа сообщала, что по состоянию на ноябрь 2020 года по упрощенной системе паспорта РФ получили более 164 тыс. украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Кабинет министров Украины расширил перечень российских паспортов, которые не признаются украинской стороной.

Ранее в России заявили, что почти 530 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта.

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Автор: Людмила Жерновская