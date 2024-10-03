Из-за атак армии РФ десятки жителей Курской области погибли и получили ранения.

Определенное количество жителей Курской области РФ, часть которой контролируют ВСУ, хотят переселиться в Украину. Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал представитель украинской военной комендатуры в Курской области Алексей Дмитрашковский.

Он говорит, что местные жители к украинским военнослужащим относятся очень хорошо. Дмитрашковский говорит, в некоторых случаях люди заявляют, что представители ВСУ к ним относятся лучше чем российские власти и они обижены на руководство Курской области, которое их покинуло и не принимает никакого участия в их жизни:

"Достаточно большое количество людей уже говорят вслух о том, что они хотят уехать в Украину, что они не верят своей власти".

По словам Дмитрашкивского, представители Сил обороны Украины сейчас помогают жителям Курщины с продуктами питания (хлебом и т.д.), дровами, лекарствами, теплыми вещами. Также показывают видео с новостями - информируют о том, что происходит в Украине, РФ и вообще в мире.

"Мы показываем новости, стараемся информировать население о том, что происходит в России, в мире, в Украине. Они вообще не знали ничего...", - рассказал военный.

По его словам, единственное, что жители Курщины слышали об украинцах, это то, что говорили российские пропагандисты: "украинцы - это фашисты, которые убивают своих детей, громят свои города, издеваются над своими жителями".

"Даже одна женщина рассказывала, что когда заходили украинские военные в село, они прятались в кустах кустарниках для того, чтобы не попасться на глаза военных, потому что их пугали, что это звери... На сегодня они уже с улыбкой на лице рассказывают эти истории и доверяют украинским военным, по крайней мере ждут нашего приезда", - говорит Дмитрашковский.

Он добавил, что в основном на части Курщины, где находятся ВСУ, находятся пожилые люди, которые страдают из-за различных заболеваний, также есть маленькие дети.

Кроме того, Дмитрашковский рассказал, что российская армия наносит удары по Курской области, из-за чего уже погибли 24 гражданина РФ, еще более 30 получили ранения.

"Россияне хорошо понимают, кто по ним стреляет", - сказал военный. По его словам, российские военные также наносят удары по объектам инфраструктуры - водонапорным башням, электроподстанциям и т.д.

Операция на Курщине - последние новости

Напомним, 6 августа ВСУ вошли в Курскую область РФ и сейчас контролируют часть этого региона. Кремлевский диктатор Владимир Путин назначил координатором подразделений армии РФ в этом регионе секретаря Государственного совета России Алексея Дюмина, который когда-то обеспечивал его охрану.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что операция на Курщине замедлила оккупантов и заставила их перебросить около 40 тыс. солдат. По словам военных, ВСУ показали, что могут и умеют идти в атаку. Было быстрое продвижение, потому что для врага операция стала неожиданностью, он не ожидал, что война перейдет на их территорию.

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