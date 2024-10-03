Российские беспилотники подбили по крайней мере один из 20 танков Strv 122/Leopard 2A6.

6 августа украинские силы вторглись в Курскую область России, захватив сотни миль территории, однако Украина платит за это вторжение сдачей городов на востоке, а также уничтожением наиболее драгоценной техники.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, в наступлении в Курской области участвует 21-я механизированная бригада, в арсенале которой - наиболее передовые и лучшие западные танки - Strv 122/Leopard 2A6 (эти два типа различаются в основном длиной основных орудий). И, согласно роликам из соцсетей, один из этих танков во время боя возле села Веселое был подбит беспилотником или подорвался на мине.

Аналитик подчеркивает, что каждый Strv 122 и Leopard 2A6 драгоценен, ведь Украина получила всего 10 Strv 122 из Швеции и 21 Leopard 2A6 из Германии и Португалии, все в 2023 году. К весне из этих танков осталось около 20, все они принадлежали 21-й механизированной бригаде, и вряд ли ей следует ожидать новых поставок:

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"В то время как другие бригады Leopard 2 украинской армии — 33-я и 155-я механизированные бригады — эксплуатируют более старые и многочисленные модели Leopard 2A4 и получили несколько партий новых танков для замены потерь на поле боя, 21-я механизированная бригада с ее новыми моделями танков вряд ли получит новые машины".

Как отмечает Акс, шведская и немецкая армии с трудом поддерживают свои собственные танковые бригады; ни одна из них планирует больше расстаться с лучшими своими танками.

При этом, отмечает аналитик, есть свидетельства того, что 21-я механизированная бригада уже потеряла по крайней мере один танк в Курской области, сгоревший после попадания взрывного fpv-беспилотника.

"То, что украинские командиры готовы рискнуть своими последними Strv 122 и Leopard 2A6 в Курске, говорит о важности, которую они придают украинскому вторжению в область. Усилия по вторжению обходятся украинцам в уязвимые города и незаменимые транспортные средства. Пока что это цена, которую они готовы заплатить", - подітоживает аналитик.

Ситуация на востоке - что известно

Накануне в ВСУ официально подтвердили выход украинских войск из Угледара, чтобы избежать окружения.

Как отмечал аналитик Black Bird Group Паси Паройнен, в южной части Донецкой области россияне в августе и сентябре захватили около 318 квадратных миль территории. При этом самые большие потери территории произошли с середины августа по середину сентября, совпав с украинским вторжением в Курскую область России.

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