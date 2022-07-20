Сейчас временное жилье подготовлено для 100 человек из Никополя.

Жителей Никополя местные власти призвали переехать во временные помещения вглубь территории района в связи с вражескими обстрелами из оккупированного Энергодара.

Об этом говорится в сообщении председателя Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.

"Сегодня вражеские обстрелы со стороны оккупированного Энергодара стали регулярными. В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, громады Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить для вас жилье на время обострения боевых действий. Речь идет о временном, более безопасном жилище", - отметил Евтушенко.

По его словам, как только опасность минует люди смогут вернуться в родной город.

Председатель РВА сообщил, что в настоящее время есть временное жилье для 100 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты из "Градов" снова обстреляли жилой квартал в Никополе, в результате чего два человека погибли.

Оккупанты выпустили более 30 реактивных снарядов. Предварительно, кроме двух погибших, девять - ранены. Шестеро пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Самому маленькому раненому всего три года.

Обстрелом полностью разрушены 3 частных дома, с десяток - повреждены.

Спасатели продолжают разбирать завалы. По городу разбросаны боеприпасы, которые не сдетонировали. Работают пиротехники.