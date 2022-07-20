В частности, он привлекает местных жителей к работе на незаконно созданном предприятии.

Главному железнодорожнику оккупированной Херсонщины заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины и захвата региона вступил в преступный сговор с захватчиками. Он добровольно согласился на занятие должности директора "унитарного" предприятия "Херсонская железная дорога", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, отмечается, что подозреваемый осуществляет мероприятия по привлечению местных жителей к работе на незаконно созданном предприятии.

Так, при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры ему было заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, в апреле против нардепа Алексея Ковалева было открыто уголовное производство за коллаборационную деятельность. По данным следствия, подконтрольные ему предприятия поставляли пищевые продукты в Крыму с последующей реализацией на территории РФ, а также завозили в Херсонщину горюче-смазочные материалы с полуострова.

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