За летний период умерло 13 человек, которые проходили фильтрацию.

Россияне усилили меры фильтрации для граждан Украины в аэропорту "Шереметьево", через который они пытаются выехать домой на оккупированные территории.

Основатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский написал на своем Telegram-канале, что Кремль бессрочно запрещает некоторым украинцам въезд в РФ и на оккупированные территории.

"За летний период, во время прохождения фильтрации гражданам Украины начали запрещать въезд на оккупированные территории и в РФ пожизненно", - отмечает он.

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По словам правозащитника, во время "фильтрации" представители ФСБ сообщают гражданам Украины, что их жилье на оккупированных территориях уже конфисковано, а значит отсутствует причина посещения. По информации тех, кто проходил фильтрацию, за летний период умерло 13 человек. Как правило, это люди пожилого возраста.

Фильтрация на оккупированных территориях

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия активно использует фильтрацию населения. В 2022 году представители США в ООН заявляли, что такие меры контролируют чиновники из администрации Путина. По состоянию на сентябрь того года, российские власти допрашивали, задерживали, принудительно депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины из их домов в РФ.

За более чем два года войны страна-агрессор не отказалась от практики фильтрации до сих пор. В частности, 4 июня председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что россияне создали фильтрационные лагеря в оккупированной части Волчанска.

В июне также стало известно, что с начала 2024 года в российском аэропорту "Шереметьево" в 2024 году умерло четверо граждан Украины.

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