Эксперт ответил, возможно ли организовать рейд в Еленовку.

Военный эксперт Олег Жданов оценил возможность организации рейда к месту содержания пленных защитников Мариуполя с целью их освобождения и возвращения на подконтрольную Украине территорию.

По словам Жданова, поселок Еленовка, в котором оккупанты удерживают в плену "азовцев", расположен в 35 км от линии фронта. Однако рейд туда не выглядит простой задачей.

"Не забывайте, что Еленовка находится в Донецкой области и там проходит линия обороны. Примерно в том районе враг до сих пор не может прорвать и сдвинуться с места, там все залито в бетон", - пояснил эксперт в своем видеоблоге на Youtube.

По его словам, обойти эту линию обороны на сегодня не представляется возможным.

"Сегодня картина с рейдом для освобождения наших в Еленовке будет выглядеть точно так же, как поход на "Азовсталь". Во-первых, мы положим очень большое количество людей. Второе, я не уверен, что Еленовка вся не заминирована и с подходом наших войск, которые туда прорвутся, она может быть просто взорвана вместе с нашими военнопленными. Поэтому, я считаю, что на сегодняшний день этот вопрос военным способом, к величайшему сожалению, не решаемый", - констатировал он.

Жданов спрогнозировал, что оккупанты тоже допускают такой вариант освобождения пленных, поэтому наши войска там, вероятно, ждет засада.

Теракт в Еленовке - что известно

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставок оружия.

2 августа сообщалось, что Украина до сих пор не получила официальных ответов от России по списками погибших и раненых в результате теракта на территории оккупированной Донетчины, а оснований доверять опубликованным россиянами в Интернете спискам нет.

Также, уполномоченный ВР по правам человека сообщал, что Россия готова вернуть тела убитых в Еленовке украинских военнопленных, но после окончание "расследования" но сколько именно времени понадобится оккупантам для "расследования" не известно.