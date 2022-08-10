Россия совершает военные преступления, прикрываясь марионеточными ОРДЛО, и мир должен положить этому конец, заявил он.

Украина имеет достаточно доказательств того, что россияне заранее спланировали массовое убийство украинских воинов в колонии в оккупированной Еленовке. Эту версию подтверждают спутниковые снимки и выводы экспертов, что барак с украинскими воинами было взорвано изнутри с помощью термобарических снарядов, а также ряд других доказательств.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Олег Цымбалюк во время специального заседания Постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, Россия совершает военные преступления, прикрываясь марионеточными ОРДЛО, и мир должен положить этому конец. Сейчас собрано достаточно доказательств того, что теракт в Еленовке был заранее спланированным.

"Доказательств того, что произошло в Еленовке, достаточно, чтобы считать, что это было заранее спланированное массовое убийство тех, кто находился под защитой международного права... Массовое убийство украинских военнопленных в исправительной колонии в оккупированной Еленовке, а также опубликованы видео, которые демонстрируют ужасные случаи пыток, физических издевательств, бесчеловечного обращения и умышленного убийства украинских военнопленных, ярко свидетельствуют о том, что Россия не знает границ в своей жестокости и варварстве", – подчеркнул Цимбалюк.

При этом дипломат отметил отсутствие какой-либо разницы между оккупантами, казнивших военнопленных в Еленовке, и российскими дипломатами, которые открыто призывают вешать пленных украинцев.

"Это грубое и серьезное нарушение международного гуманитарного права, включая Женевскими конвенциями, заслуживает не только нашего решительного осуждения, но и использования всех доступных механизмов для привлечения к ответственности всех виновных в российских военных преступлениях. Независимо от того, сколько времени это займет", - подчеркнул глава украинской миссии в ОБСЕ.

Теракт в Еленовке - что известно

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставок оружия.

2 августа сообщалось, что Украина до сих пор не получила официальных ответов от России по списками погибших и раненых в результате теракта на территории оккупированной Донетчины, а оснований доверять опубликованным россиянами в Интернете спискам нет.

Также, уполномоченный ВР по правам человека сообщал, что Россия готова вернуть тела убитых в Еленовке украинских военнопленных, но после окончание "расследования" но сколько именно времени понадобится оккупантам для "расследования" не известно.

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