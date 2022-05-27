Жданов напомнил, что мир не живет в условиях тревог и ракетных ударов, как Украина.

Военный эксперт Олег Жданов предупреждает, что Украина летом может столкнуться с трудностями в вопросе переговоров о поставках оружия из-за сезона отпусков у европейских политиков.

Об этом он сказал в интервью UkrLife.

Эксперт усомнился, что "украинский вопрос" будет для некоторых европейских политиков первоочередным.

"Не забывайте, что весь мир, кроме нас с вами, живет в условиях мирного времени. У них нет тревог, ракетных ударов, ничего. Не забывайте, что не за горами 1 июня. И начинает сезон отпусков в европейском политикуме. Тут огромный вопрос: а кто будет принимать решения? Кто будет заседать? Вы думаете, они останутся на летний период и будут сидеть решать глобальные вопросы? Особенно с такими попытками лоббизма того, что "а давайте переговоры с Россией организуем"? Вот, в чем вопрос", - сказал Жданов.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, между странами НАТО есть неформальные договоренности по воздержанию от поставок в Украину некоторых видов вооружения. Это связано с риском прямой военной конфронтации с Россией, который в Альянсе хотят минимизировать.

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