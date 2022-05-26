Есть опасения, что РФ может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну и принять военные меры в ответ.

Между странами НАТО есть неформальные договоренности по воздержанию от поставок в Украину некоторых видов вооружения.

По данным немецкого новостного агентства dpa, это связано с риском прямой военной конфронтации с Россией, который в Альянсе хотят минимизировать, пишет ZEIT ONLINE.

Есть опасения, что РФ может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну и принять военные меры в ответ. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись.

По информации парламентской группы социал-демократической партии Германии (СДПГ), об этой неформальной договоренности знают в Берлине.

"Комитет по обороне был полностью проинформирован об этом в середине мая", – сказал DPA пресс-секретарь по оборонной политике парламентской группы СДПГ Вольфганг Гельміх.

По словам представителя НАТО, все решения о поставках, в конечном счете, являются делом отдельных стран-членов, пишет DPA. Пока они придерживались неформальных договоренностей, в том числе из-за опасения, что они не получат полной поддержки своих партнеров по НАТО в случае нападения России.

По этой причине Польша, например, более двух месяцев назад воздержалась от поставки в Украину советских истребителей МиГ-29, отмечает агентство.

Главнокомандующий Вооруженных сил США в Европе Тод Дэниел Уолтерс еще в марте заявил, что поставки МиГ-29 являются "сценарием высокого риска", поскольку могут быть неправильно расценены Москвой и привести к эскалации между Россией и НАТО.

А президент Франции Эммануэль Макрон после специального саммита НАТО по вопросу о поставках вооружений сказал: "есть предел, который заключается в том, чтобы не становиться стороной войны".

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подчеркнул, что поставки Украине тяжелого вооружения являются лучшей инвестицией в сохранение стабильности в мире.

Как сообщал УНИАН, 23 мая на авиабазе Вооруженных сил США в Европе "Рамштайн" состоялась вторая встреча руководителей оборонных ведомств нескольких десятков стран.

По результатам встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны планируют предоставить Украине противокорабельные ракеты, реактивные системы, танки и боеприпасы.

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