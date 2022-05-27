Оборона Украины эффективна, но в то же время поставка отдельных видов оружия может стать решающим фактором победы ВСУ.

Джонатан Лэндли, корреспондент агентства Reuters, специализирующийся в вопросах национальной безопасности, отреагировали на сообщения о том, что администрация Байдена готовится одобрить передачу Украине ракетных систем MLRS.

По его словам, такой шаг существенно поменяет правила игры на поле боя на пользу ВСУ, передает Sky News.

В то же время отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан, комментируя эту новость, отметил, что поставки Украине ракетных систем MLRS носят "стратегический характер".

"Они им нужны срочно и в большом количестве", – сказал генерал.

Что такое РСЗО MLRS

Накануне президент Зеленский отметил, что для Украины получение MLRS – это, по сути, вопрос выживания страны.

Американские РСЗО MLRS способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.

На протяжении трех месяцев полномасштабной войны руководство НАТО не решалось поставлять тяжелые вооружения Украине из-за опасений, что это может повлечь за собой применение Россией ядерного оружия. Но, как следует из последних сообщений, передача Украине Америкой MLRS является лишь "вопросом времени".

К слову, на днях министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал сюрпризы в поставках оружия по итогам Рамштайн-2. По его словам, на встрече страны объявили новые способы поддержки Украины, которые могут стать "game changing" в этой войне.

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