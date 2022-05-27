Джонатан Лэндли, корреспондент агентства Reuters, специализирующийся в вопросах национальной безопасности, отреагировали на сообщения о том, что администрация Байдена готовится одобрить передачу Украине ракетных систем MLRS.
По его словам, такой шаг существенно поменяет правила игры на поле боя на пользу ВСУ, передает Sky News.
В то же время отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан, комментируя эту новость, отметил, что поставки Украине ракетных систем MLRS носят "стратегический характер".
"Они им нужны срочно и в большом количестве", – сказал генерал.
Что такое РСЗО MLRS
Накануне президент Зеленский отметил, что для Украины получение MLRS – это, по сути, вопрос выживания страны.
Американские РСЗО MLRS способны запускать ракеты на сотни километров дальше, чем любые другие имеющиеся в Украине аналоги.
На протяжении трех месяцев полномасштабной войны руководство НАТО не решалось поставлять тяжелые вооружения Украине из-за опасений, что это может повлечь за собой применение Россией ядерного оружия. Но, как следует из последних сообщений, передача Украине Америкой MLRS является лишь "вопросом времени".
К слову, на днях министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал сюрпризы в поставках оружия по итогам Рамштайн-2. По его словам, на встрече страны объявили новые способы поддержки Украины, которые могут стать "game changing" в этой войне.