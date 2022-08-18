По его убеждению, необходимо определенных видов вооружения и количества.

Украинской армии пока не хватает количества оружия, чтобы начинать эффективное контрнаступление на всех направлениях.

Об этом в эфире программы "Гроші" сообщил военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, пока не хватает номенклатуры необходимого вооружения, в частности минометной артиллерии, которая является одним из наиболее эффективных средств противодействия вражеской пехоте и обороны украинской пехоты.

"Эта часть артиллерии просто выпала. На Западе есть хорошие образцы самоходной минометной артиллерии и даже автоматических и полуавтоматических минометов на самоходной бронированной базе. Вот, она как-то выбыла", - отметил Жданов.

Кроме того, Украине остро необходима боевая авиация, поскольку советских самолетов недостаточно для противодействия вражеским силам. Также необходимы более модернизированные танки за те, которые есть на вооружении ВСУ и те, которые партнеры передают Украине.

"Не хватает количества (вооружения-УНИАН)... Чем больше идет война, тем больше усиливается осознание опасности этой войны для западных стран. Розовая краска с их очков начинает смываться. Когда опасность усиливается, возникает вопрос: "Почему мы отдаем свое вооружение? Мы же слабеем" - пояснил Жданов.

По его словам, Европа разделилась на старую и новую. Новая Европа готова отдавать украинцам все необходимое оружие, чтобы способствовать собственной безопасности, а старая Европа отмалчивается.

"Самым хитрым оказался президент Франции Макрон. Как только его упрекали, что Франция не помогает Украине, он сразу давал нам батарею "Цезарей". Три волны таких было, трижды они откупились шестью гаубицами "Цезарь". А Германия постоянно в скандалах относительно поставок вооружения. Никто не хочет отдавать без гарантий. Нужны либо гарантии безопасности, либо деньги за вооружение, либо они не хотят ослаблять свою армию", - резюмировал Жданов.

Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться до конца текущего года.

А глава Центра оборонных стратегий, Министр обороны Украины 2019-2020 годов Андрей Загороднюк отмечал, что русские собираются максимально использовать зиму против Украины, в частности, лишить страну энергетических ресурсов для дополнительного давления.

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