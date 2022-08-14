По словам Коваленко, такой взрыв уничтожит их самые боеспособные подразделения.

Россия не взорвет Запорожскую атомную электростанцию, потому что этот взрыв попросту уничтожит ее наиболее боеспособные войска.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 канала.

"Почему я уверен, что они не подорвут Запорожскую АЭС? Потому что сегодня в Херсонской и Запорожской областях сконцентрированы наиболее боеспособные российские подразделения, – отметил он. – Вообще, там сейчас сконцентрировано большое количество последних наиболее боеспособных подразделений батальонных тактических групп российской армии. Если они взорвут Запорожскую АЭС, что это будет?".

Если же они пойдут на такой шаг, то против России начнут использовать совсем другие рычаги влияния, считает эксперт:

"НАТО скоро уже будет возле Москвы. Я не исключаю, что Россию будут совсем другими путями унимать, а не только санкциями".

Напомним, действия российских оккупантов на ЗАЭС могут развиваться по двум сценариям, каждый из которых является крайне опасным, рассказал инженер станции:

"Наиболее вероятный сценарий на ЗАЭС – это уничтожение всех линий подачи напряжения от ЗАЭС. Если станция не может выдать мощность – она останавливается. Но мы не можем просто выключить станцию. Нужно очень много энергии, чтобы питать насосы для охлаждения реактора".

Обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара

В последние дни российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС и жилые кварталы Энергодара.

Оккупанты сделали на ЗАЭС военный склад и прячут тяжелую артиллерию между атомными блоками. Российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обстрел Запорожской АЭС повышает риск ядерной катастрофы. Он призвал все стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность вблизи ядерного площадки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить Международному агентству по атомной энергии доступ к Запорожской АЭС "для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности".

По мнению экспертов, пока в Международном агентстве по ядерной энергетике (МАГАТЭ) доминируют россияне, ожидать нормализации ситуации на захваченной Запорожской АЭС невозможно.