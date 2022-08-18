По словам оккупанта, ВСУ хотят устроить "показательную казнь".

В российских войсках напуганы предстоящим Днем Независимости Украины. Один из оккупантов в разговоре с матерью признал, что боится большого контрнаступления ВСУ в этот день.

Об этом говорится в публикации ГУР.

"До 24 августа должны на нас пойти огромными силами. Ну, День Независимости же будет. Показательную казнь хотят устроить", - делится оккупант.

В ответ россиянка начала успокаивать сына, утверждая, что российское командование этого не допустит: "Значит, усилят. Сейчас что-нибудь придумают".

Но оккупанта такой ответ не устроил, и он заметил, что людей в рядах ВС РФ не хватает.

"Как-то тут один парень сказал (Царство ему небесное), что мы все тут останемся. Он, по ходу, прав… За все это нужно нашего комбрига судить. Вот его нужно казнить, урода конченого! На третий срок нас хотел еще оставить. Мудак! Людей нет, ничего нет, бл*ть, сволочи. Чтобы ему жизнь адом не казалась!" - высказался оккупант.

Он добавил, что ВСУ, вероятно, "просто пройдутся, и даже не заметишь, что мы здесь стояли".

Как писал УНИАН, Россия начала стягивать эшелоны с новыми ракетами под украинскую границу. В Страткоме ВСУ связывают это с празднованием Украиной Дня Независимости 24 августа.

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