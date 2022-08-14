По мнению Загороднюка, лучше себя не утешать.

Россияне собираются максимально использовать зиму против Украины, в частности, лишить страну энергетических ресурсов для дополнительного давления.

Об этом заявил глава Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины 2019−2020 годов Андрей Загороднюк, передает НВ.

Попытки остановить горячую фазу войны до зимы эксперт считает правильными, но Украине нужно понимать, что такой риск нельзя полностью исключить.

"Это факты, они об этом говорят, об этом есть информация и, к сожалению, нам нужно понимать, что это может быть та реальность, в которой нам жить зимой. И не утешать себя, что этот риск можно как-то 100% предусмотреть", – заявил Загороднюк.

По его мнению, на это нужно обращаться внимание партнеров.

"Сейчас ведутся активные разговоры среди посольств, дипломатических представительств и за рубежом по поводу рисков зимнего периода кампании, но полностью контролировать ситуацию и не допустить их вредного влияния у нас нет возможностей, это абсолютно всем известно", – сказал он.

"Можно, конечно, совершить некоторые действия для того, чтобы снизить интенсивность боевых действий, но в любом случае нам нужно побеждать, поэтому нам нужно накапливать силы и средства и выталкивать российские силы с нашей территории. Какая бы ни была фаза, эта задача остается, никуда не исчезает", – добавил Загороднюк.

Ранее украинский генерал-майор Дмитрий Марченко спрогнозировал, что горячая фаза развязанной Россией войны против Украины может закончиться к концу текущего года.

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