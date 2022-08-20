По словам эксперта, у РФ нет такой группировки. которая могла бы выполнить подобную задачу.

Военный эксперт Олег Жданов оценил угрозу вторжения в Украину российских и беларуских войск с севера в период с 23 по 26 августа.

Свое мнение по этому поводу он высказал в YouTube.

"Чем наступать? Там нет группировки российских войск, которая в состоянии сегодня вторгнуться на территорию Украины и выполнить какую-то задачу, а надо выполнять, как минимум, оперативную задачу на глубину 150-200 километров, чтобы дойти до Киева", – отметил он.

По информации Жданова, на границе с Беларусью находится порядка шести батальонно-тактических групп.

"Мы четко отслеживаем эту ситуацию. Они меняются на ротационной основе, и на сегодняшний день беларуская армия раздает свои военные запасы Российской Федерации. Боеприпасы отдают, мобрезерв разрешает Лукашенко вымывать в качестве наемников для российской армии, технику с длительного хранения снимают и отдают. У них есть отток контрактников, потому что люди не хотят принимать участие в войне, если такой приказ будет отдан", – рассказал эксперт.

Жданов добавил, что единственная реальная угроза, которая на сегодняшний день есть на том направлении – это российские войска на территории Беларуси:

"Они представлены там ракетными подразделениями с комплексами "Искандер", мы знаем, что они стоят. "Искандеры", правда, давно уже не наносили удары, и надеюсь, не будут наносить, хотя вероятность такая есть. И есть комплексы С-300 и С-400. Это системы ПВО, но они могут наносить удары по наземным целям с дальностью до 200 километров. И есть российские летчики, которые могут воспользоваться аэродромами – Гомельским и в Брестской области – чтобы нанести удары из воздушного пространства Беларуси".

Ранее Лукашенко заверил, что беларусы не будут воевать против Украины.

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