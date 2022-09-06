Кадырова нельзя просто так отправить в отставку, считает Жданов.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал обращение Рамзана Кадырова, в котором он намекнул на отставку.

Полковник ВСУ выступил в эфире FREEДОМ.

"Дело в том, что Кадырова нельзя просто так отправить в отставку. У него выборная должность. Это должно быть голосование, специальная процедура. Законодательный орган в Чечне может снять с него полномочия. Поэтому его заявления - это больше шутка. Но в каждой шутке есть лишь доля шутки. Я так понимаю Кадыров ищет пути отступления: или примкнуть поближе к Кремлю и там найти приют, защиту или вообще уехать за пределы России", - сказал Жданов.

Эксперт считает, что есть прямая связь между провалом России в войне и словами Кадырова об отставке.

"Он неглупый человек. Он же воевал против российской армии. Поэтому он знает состояние, возможности армии РФ, ведь сам был полевым командиром", - добавил полковник ВСУ.

Жданов на вопрос, может ли Кадыров возглавить Росгвардию, ответил, что лишь гипотетически, потому что не известно, какой авторитет у Рамзана внутри самой России.

"Он у них страшилка. Россияне боятся кадыровцев, у них дрожат коленки. Из него сделали страшный мем, которым пугают всю Российскую Федерацию", - отметил Жданов.

Ранее публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что Кадыров начал "свою игру".

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