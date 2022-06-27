Как отметил президент, каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам.

Президент Владимир Зеленский заявил, что российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира.

Об этом он заявил в своем видеообращении вечером, 27 июня.

"Сегодня же состоялся очередной жестокий обстрел Харькова, Северной Салтовки. В настоящее время известно о пяти погибших, более 30 раненых, из них пятеро – дети. Все - мирные люди, ни одного военного. Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира. И это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам", - подчеркнул глава государства.

Атака по Кременчугу 27 июня: что известно

В понедельник, 27 июня, российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области.

Оккупанты попали ракетами по торговому центру "Амстор" с более чем тысячей гражданских, здание загорелось. Еще одна ракета попала в городской стадион.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что ракеты в ТРЦ в Кременчуге оккупанты выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты врага взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Служба безопасности Украины начала расследование ракетного обстрела торгово-развлекательного центра в Кременчуге. Производство открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский публиковал видео с места и отметил, что "количество жертв невозможно даже представить".

По состоянию на 20:00 было известно о 21 раненом и госпитализированном (6 из них – в тяжелом состоянии). Еще 29 людям оказана амбулаторная помощь (без госпитализации), в том числе двум детям. 13 человек погибли во время атаки (по информации по состоянию на 22: 00).

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