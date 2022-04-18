Только за четыре последних дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли, 106 человек ранены.

Задержка с поставкой оружия для Украины - это разрешение России забирать жизни украинцев.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

Он отметил, что завершился 53-й день войны.

"И по некоторым пунктам в наших запросах оружия мы ожидаем ответа 53 дня, а некоторые ответы формулируются так, что поставки могут начаться разве что в мае. Я прямо говорю в таких случаях: каждая задержка оружия, каждое политическое затягивание - это разрешение России забирать жизни украинцев. Именно так Россия это трактует, именно так не должно быть в реальности", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что продолжаются постоянные обстрелы Харькова. По его словам, сегодня российские войска ударили, в частности, по улицам Культуры, Шевченко и Дарвина.

"Видимо, это особо опасные слова для России - культура, Шевченко, Дарвин - то, что угрожает их существованию. По состоянию на эту минуту в перечне погибших от этого удара пятеро харьковчан, не менее 15 раненых. Только за четыре последних дня в Харькове от российских обстрелов 18 человек погибли 106 человек ранены", - отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что это не что иное, как "сознательный террор" - минометы, артиллерия против обычных жилых кварталов и мирных людей.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал Европу за медленные поставки оружия для Украины.

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