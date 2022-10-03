Президент отметил, что успехи украинских воинов не ограничиваются только освобождением Лимана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе в отчетах военных наибольшую часть занимает перечень освобожденных от российских оккупантов населенных пунктов.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

"Ежедневно как минимум дважды - утром и вечером - я получаю отчеты от наших военных. На этой неделе в отчетах наибольшую часть занимает перечень освобожденных от врага населенных пунктов в рамках нашей продолжающейся военной операции. Самой медийной сейчас стала история освобождения Лимана Донецкой области. Но успехи наших воинов не ограничиваются только Лиманом", - отметил глава государства.

Видео дня

Говоря о псевдореферендумах оккупантов, Зеленский подчеркнул, что каждый, кто причастен к любым элементам агрессии против Украины, будет за это отвечать.

"Я благодарю всех, кто приближает эти моменты побед, кто возвращает украинский флаг на его законные места на украинской земле. Я благодарю всех: от генералов до рядовых, от профессиональных военных, разведчиков, спецслужащих к волонтерам и каждого, кто помогает защищать наше государство", - сказал президент.

Он поблагодарил за успехи на востоке Украины 25-й, 80-й, 81-й, 95-й бригадам десантно-штурмовых войск; 14-й и 92-й отдельной механизированным бригадам; 1-й, 4-й и 17-й танковым бригадам; Силам специальных операций, подразделениям Национальной гвардии и Национальной полиции, сотрудникам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Министерства обороны.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия.

Днем 2 октября президент заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после Лимана ВСУ освободят Кременную. А дальше войска могут двинуться в сторону "треугольника" городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное.

В Пентагоне отметили важность деоккупации Лимана. Как сообщил Министр обороны США Ллойд Остин, город располагался поперек линий, которые рашисти использовали для переброски войск и техники на юг и запад. Отсутствие этих маршрутов создаст сложности для врага.

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