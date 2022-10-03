Владимир Зеленский поблагодарил педагогов и воинов Сил территориальной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что эффективная оборона невозможна без хорошего образования.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении 2 октября.

Глава государства напомнил, что 2 октября в Украине отмечаются два профессиональных праздника - День учителя (День работников образования) и День Сил тероборони.

Видео дня

"Эффективная оборона невозможна без хорошего национального образования. А хорошего национального образования не будет без эффективной обороны. К счастью, у нас есть оба этих элемента", - сказал он.

Зеленский отметил, что благодаря профессионализму и добросовестности украинских воспитателей, учителей, преподавателей в Украине есть воины, которые знают, что такое человечность, и ценят все то, что олицетворяет собой Украина.

"А благодаря нашим храбрым воинам украинское образование на украинской земле будет передавать наши ценности всем поколениям нашего народа", - отметил президент.

Он поблагодарил каждом украинском воспитателю, учителю и преподавателю, а также каждому украинскому защитнику и защитницы.

"Я благодарю воинов 127-й бригады теробороны за защиту Харькова и освобождение территории Харьковщины. Воинам 110-й бригады, которые храбро дают отпор оккупантам на Запорожском направлении. Воинам 129-й бригады моего родного Кривого Рога, которые отличились хорошими результатами и освободили в частности Архангельское и Миролюбовку. Воинам 115-й бригады теробороны, которые внесли немалый вклад в защиту Житомирщины. А также воинам 117-й бригады, которые защищают северо-восточное направление на Сумщине", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия. Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после Лимана ВСУ освободят Кременную. А дальше войска могут двинуться в сторону "треугольника" городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное.

В Пентагоне отметили важность деоккупации Лимана. Как сообщил Министр обороны США Ллойд Остин, город располагался поперек линий, которые рашисти использовали для переброски войск и техники на юг и запад. Отсутствие этих маршрутов создаст сложности для врага.

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