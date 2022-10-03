Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда была и будет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности.

Украина и Турция налаживают совместное производство авиадвигателей.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Зеленский напомнил, что сегодня руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак вместе с украинской делегацией посетил мощности компании "баснописец", которая производит в том числе и беспилотники Bayraktar.

Видео дня

Президент добавил, что от имени всех украинцев Ермак поблагодарил руководителей компании и вручил председателю Совета директоров Сельчуку Байрактару орден "За заслуги", которым тот был отмечен к годовщине Независимости Украины.

"Однако и эта встреча-не символическая, она вполне практическая. Мы готовимся к созданию в Украине учебного центра и завода компании "Баснописец", а также совместного производства авиадвигателей. Обязательно реализуем и эти проекты", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина всегда была и будет одним из европейских центров военной и авиационной промышленности.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские предприятия подписали два соглашения с турецкой компанией Baykar Makina о поставке двигателей до беспилотников.

В июне 2022 года посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что владелец турецкой компании Baykar создал украинскую компанию, которая уже приобрела земельный участок под строительство завода по производству беспилотников "Bayraktar".

В сентябре 2022 года генеральный директор компании Халук Байрактар заявил, что проект по строительству в Украине завода компании Baykar не отменяется через войну.

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