Глава государства отметил, что российским оккупантам Змеиный нужен был, чтобы уничтожить весь юг Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину освобождения острова Змеиный заявил, что это "одна из самых весомых наших побед".

"Сегодня первая годовщина освобождения змеиного от российских оккупантов. Это одна из самых весомых наших побед. Помните, в прошлом году весной никто не ожидал от Украины, что мы сможем реализовать, в том числе и эту фундаментальную оборонную задачу: дать безопасность Змеиному, а значит, значительной части черноморской акватории", - отметил глава государства в своем видеообращении.

В то же время, подчеркнул он, украинские воины все же сделали это. "Российским террористам нужен был Змеиный, чтобы уничтожить весь юг нашей страны, нашу прекрасную Одессу и другие города. Наши воины их остановили, выгнали со Змеиного", - подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто освободил Змеиный. "ГУР вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности нашего государства провели эту операцию. Главное управление разведки и спецподразделение "Альфа" СБУ, Военно-морские силы и армейская авиация Командования Сухопутных войск, авиация Воздушных сил и наши крепкие пограничники", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина всегда будет помнить своих героев, которые отдали жизнь ради этой украинской победы.

"Из тех, чьи имена сейчас можно назвать... Бойцы ГУР: Руслан Попов - Герой Украины, капитан 1-го ранга; Олег Зайцев - Герой Украины, младший лейтенант; Виталий Игнатенко - Герой Украины, солдат. Бойцы "Альфы" СБУ: Владимир Киселев - Герой Украины, капитан; Александр Крикуненко - Герой Украины, майор. Воины военно-морской Сил: Игорь Бедзай - Герой Украины, полковник; а также Михаил Заремба - майор, Сергей Мущицкий - капитан, Юрий Пирог - штаб-сержант. Вечная память!", - сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что Украина и украинцы значительно сильнее, чем кто-либо думает.

"Иногда сильнее, чем мы сами о себе привыкли думать. Благодаря всему тому, что нашим людям удается делать в противостоянии с российским террористам, мы открываем для всего мира да и для самих себя новую украинскую силу - настоящую украинскую силу. Силу, которую мы никогда не потеряем и которая всегда будет опорой безопасности свободного мира", - отметил глава государства.

Освобождение острова Змеиный - что известно

Остров Змеиный - один из важнейших стратегических объектов акватории Черного моря, который российские захватчики оккупировали в феврале 2022 года. Его удалось освободить 30 июня 2022 года.

Этому предшествовало уничтожение российского флагмана Черноморского флота-крейсера"Москва" в апреле. Тогда Министерство обороны России назвало свое отступление с острова "жестом доброй воли".

Ранее сегодня, 30 июня, через год после освобождения змеиного, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал эпический ролик об освобождении острова Силами обороны Украины. Он поблагодарил всех защитников и защитников Украины за службу.

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