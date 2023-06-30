Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал эпичный ролик освобождение острова Змеиный Силами обороны.
Соответствующими кадрами генерал порадовал в честь годовщины с момента деоккупации этой территории. Также он поблагодарил всех защитников и защитников Украины за службу.
"Ровно год назад, 30 июня, Силы безопасности и обороны освободили остров Змеиный от российских оккупантов", - отметил Залужный.
Освобождение острова Змеиный - хронология событий
Как известно, остров Змеиный - один из важнейших стратегических объектов акватории Черного моря, который россияне оккупировали в феврале 2022 года. Его удалось освободить в четверг, 30 июня, 2022 года.
Этому предшествовала ликвидация известного российского флагмана Черноморского флота крейсера"Москва" в апреле. Тогда Минобороны РФ назвало свое отступление "жестом доброй воли".