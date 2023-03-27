Ему доложили командующие оперативных направлений.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре, на котором обсудили ситуацию в прифронтовых районах и защиту рубежей по всей протяженности фронта.

"Только что провел заседание Ставки. Впервые на выезде, в Днепре. Именно здесь, в стратегическом городе центра нашей страны, после посещения Марганца и Никополя, Запорожья, передовых позиций наших воинов в Запорожской области", - сообщил он в своем вечернем видеообращении.

Он отметил, что командующие оперативных направлений доложили о фактической ситуации. "Генерал Сырский, генерал Тарнавский - они здесь были лично. Те, кто возглавляет оборону в Донецкой области, на наиболее горячих направлениях. Были и онлайн-доклады командующих ОСУВ, прикрывающих юг и север. Был доклад главкома и других", - рассказал президент.

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Зеленский поблагодарил бойцов украинской разведки за "мощную работу сегодня в Бахмуте". "Подразделение " Кракен", как всегда, на высоте. Молодцы, ребята!" - сказал Зеленский.

Глава государства сообщил, что на Ставке "обсудили общую ситуацию в прифронтовых районах, укрепление и защиту наших рубежей по всей протяженности фронта - от Херсонщины до Харьковщины".

Зеленский отметил, что каждый командующий понимает, что враг должен отвечать за каждый удар по украинским городам и селам. "За Славянск, за Константиновку и Дружковку, за Авдеевку и Торецк, за всю боль украинцев - и не только за время полномасштабной войны, но и за время от 14-го года", - подчеркнул он.

Президент также отметил, что Днепр является "нашей крепостью уже более девяти лет, все это время поддерживает фронт и бойцов". "Именно здесь, в Днепре, еще с 14-го года тысячам наших воинов спасли здоровье после ранений. Днепр концентрировал работу волонтеров - от первых недель агрессии в 14-м году. Я благодарю тебя, Днепр, я благодарю каждого и каждую здесь, в городе, кто помогает Украине стоять, стоять крепко, бить оккупанта", - сказал Зеленский.

Поездки Зеленского по Украине - последние новости

Как известно, сегодня президент совершил рабочую поездку в Днепропетровскую область, во время которой посетил Никопольский район, постоянно страдающий от российских захватчиков.

22 марта Зеленский посетил передовые позиции в Донецкой области и вручил украинским военнослужащим государственные награды.

В тот же день он провел на Харьковщине координационное совещание по вопросам безопасности ситуации, а также передал мэру Харькова почетное отличие "Город-герой Украины".

23 марта глава государства приезжал на Херсонщину. Во время визита он увидел как проходит восстановление разрушенных объектов инфраструктуры и пообщался с местными жителями.

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