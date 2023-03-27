Президент Украины Владимир Зеленский посетил Никопольский район Днепропетровской области, который постоянно подвергается обстрелам российских оккупантов.
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства. Отмечается, что во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский посетил город Никополь, который постоянно обстреливают российские оккупанты.
Он ознакомился с ситуацией в Никопольском районе, последствиями террористических ударов врага по Никополю, марганцу и другим населенным пунктам региона.
Кроме того, Зеленского проинформировали о ходе восстановления поврежденных объектов гражданской инфраструктуры и усилении их защиты от возможных новых атак врага.
"Президенту доложили, что почти 5 тысяч зданий в районе подверглись разрушениям, среди них медицинские и образовательные учреждения. Пострадавшим гражданам оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было отмечено действенное взаимодействие областной военной администрации с органами местного самоуправления и эффективную работу правоохранительных органов.
Никопольский район - последние новости
Оккупанты систематически обстреливают территорию Днепропетровской области. Он действий оккупантов часто страдает именно Никопольский район - там тревога звучит чуть ли не каждый день. Из-за вражеских обстрелов есть много разрушений, жертв и пострадавших.
Россияне палят по нему из тяжелой артиллерии, "Градов", "Ураганов", атакуют дронами. За более чем год обстрелов 14 жителей погибли, 94-получили ранения.