Во время совещания глава государства передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову почетную награду "Город-герой Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский посетил сегодня Харьковскую область, где провел координационное совещание по вопросам актуальной ситуации безопасности в регионе.

Как сообщили в Офисе главы государства, главу государства проинформировали о ходе восстановления на деоккупированных территориях Харьковской области, обустройстве фортификационных сооружений, восстановлении инфраструктуры и оказании помощи пострадавшим гражданам.

Зеленский заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в зоне ответственности ОГВ "Харьков".

Видео дня

Президент также обсудил с представителями энергетической отрасли вопросы обеспечения всех населенных пунктов Харьковской области электроэнергией.

Во время совещания глава государства передал Харьковскому городскому голове Игорю Терехову почетную награду "Город-герой Украины", которую президент присвоил Харькову с целью отметить подвиг, массовый героизм и стойкость граждан в защите города во время отпора вооруженной агрессии России против Украины. Указ о присвоении Харькову почетной награды Зеленский подписал 6 марта 2022 года.

"Хочу поблагодарить город Харьков. Это действительно город-герой. Благодаря его жителям этот прекрасный город защищает нашу независимость бок о бок с другими городами нашего государства", – сказал президент.

Он также вручил государственные награды военным, которые отличились во время обороны Харьковской области от российских захватчиков. Защитники были награждены орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, орденами Даниила Галицкого и "За мужество" III степени.

Визит Зеленского в Бахмут - детали

Президент Зеленский сегодня также посетил Донетчину, где в частности провел координационное совещание по вопросам социально-экономической и актуальной ситуации безопасности в регионе.

Зеленский посетил передовые позиции в Донецкой области, в частности на Бахмутском направлении, и наградил защитников Бахмута.

Он заслушал доклады об оперативной ситуации и ходе боевых действий на этом участке фронта, а также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.