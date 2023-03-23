Он посетил село Посад-Покровское, где повреждено большое количество домов и объекты социальной инфраструктуры.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский приехал в Херсонскую область и ознакомился с ходом восстановления разрушенных инфраструктурных объектов.

Он посетил село Посад-Покровское, где повреждено большое количество домов, а также объекты социальной инфраструктуры. Президенту доложили, что в село постепенно возвращаются жители, продолжается восстановление электро- и водоснабжения, отстраивают амбулаторию, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский осмотрел "Пункт несокрушимости" и один из мобильных домов, которые установлены в селе. Также президент пообщался с жителями села и поинтересовался их актуальными потребностями. В частности, они отметили важность восстановления разрушенных домов и восстановления электроснабжения.

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"Постараемся отстроить к зиме. Наша приоритетная задача - электричество. Питьевую воду будут давать по графику. Сейчас начнут работать над планом. Думаю, что все будет хорошо", - сказал глава государства.

Зеленский также посетил один из энергетических объектов области и ознакомился с ситуацией по обеспечению электроэнергией населенных пунктов Херсонщины.

Президенту доложили о ходе восстановления электроснабжения на деоккупированных территориях и ремонте оборудования, разрушенного в результате российских обстрелов. Кроме того, он ознакомился с мерами, предпринимаемыми для противодействия российским обстрелам Херсона и других населенных пунктов региона.

Отмечается, что в областном центре Зеленский осмотрел одно из стационарных укрытий для жителей города. Здесь есть интернет, генератор, оборудованные места для отдыха. Президента также проинформировали о работах по обустройству мобильных и стационарных укрытий в Херсонской области.

Деоккупация Херсонщины

Как известно, 11 ноября 2022 года украинская армия освободила Херсон и часть области из российской оккупации.

Уже 14 ноября президент Владимир Зеленский прибыл в город и встретился с украинскими военными.

Российские захватчики отступили на левобережную часть Херсонщины, оттуда они систематически обстреливают город и освобожденную часть области.

Во время побега они взрывали мосты, а также уничтожили или повредили объекты гражданской инфраструктуры.

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