Уже 44 судна с украинской агропродукцией направлены в 15 стран мира, а Украина получила еще 70 заявок.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что "зерновым коридором" Украина экспортировала морем первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

Президент напомнил, что уже почти месяц работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех украинских морских портов Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции.

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"Украинское зерно и сам факт того, что заработало наше направление поставки на мировой продовольственный рынок, дают возможность не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса, не допускают катастрофического дефицита. Украина была, есть и будет среди гарантов мировой продовольственной безопасности", - подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что уже 44 судна с украинской агропродукцией направлены в 15 стран мира, а Украина получила еще 70 заявок на прибытие судов для загрузки.

"Цель - выйти на объем в 3 млн тонн ежемесячно. И это чрезвычайно важно для Африки, Азии, Европы. Важно, чтобы общество понимало, что этот экспорт не только поддерживает международную субъектность Украины, но и дает рабочие места для наших граждан – это сотни тысяч рабочих мест, дает доходы для украинских компаний и государственного бюджета и, что очень важно, дает средства для проведения посевной в следующем году", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, это действительно важный результат для Украины, Черноморского региона и всего мира.

"И я благодарен всем, кто присоединился к этой работе. И подчеркиваю, что это полная ответственность партнеров – не допускать любых российских провокаций и срыва экспорта", - добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина намерена вернуть захваченные Россией территории за последние три месяца. После этого возможно возвращение к переговорам.

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