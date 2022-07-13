Президент добавил, что российские солдаты откровенно боятся украинских Вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российских оккупантов не будет безопасного тыла нигде на украинской земле, которую они оккупировали.

Об этом президент сообщил в видеообращении.

"И так же надо помнить, что даже в таких условиях государство делает шаги вперед – в сотрудничестве с партнерами – в институциональном развитии. И, конечно, – на передовой", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, оккупанты уже очень хорошо почувствовали, что такое современная артиллерия.

"У них не будет безопасного тыла нигде на украинской земле, которую они оккупировали. Они почувствовали, что операции наших разведчиков для защиты своей Родины – на порядки сильнее, чем любые их "спецоперации". Российские солдаты – и мы это знаем из перехватов их разговоров – откровенно боятся наших Вооруженных сил", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что так называемая вторая армия мира боится украинцев и способна что-то делать только на основе бездонных запасов еще старого советского оружия.

"Нет больше в них ни стратегической силы, ни характера, ни понимания, что они вообще здесь делают, на нашей земле. Нет и крохи смелости, чтобы признать поражение и забрать войска с украинской территории", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский ответил на призыв украинцев запретить очное обучение до завершения войны.

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