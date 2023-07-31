Глава государства подчеркнул, что Украине для защиты нормальной жизни граждан нужно достаточно дальнобойного оружия и достаточно средств поражения российских террористов.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, откуда российские захватчики нанесли ракетные кровавые ударов по Кривому Рогу, в результате 6 человек погибли и 69 получили ранения.

Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения к украинцам.

"Сегодня в семь вечера завершена спасательная операция в Кривом Роге на месте удара российских ракет. Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома – в одном подъезде разрушены этажи с четвертого по девятый, - просто против гражданских людей, обычных людей, против детей. Это терроризм, который никто в мире не назовет иначе", - сказал Зеленский.

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"По предварительным данным наших военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма - из района города Джанкой. Это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев и украинок, наших детей, нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что санкционное давление мира против России заслуживает существенного увеличения.

Также глава государства обратил внимание, что все больше и больше появляется открытой информации о том, как государство-террорист обходит глобальные санкции и получает критические компоненты для производства оружия.

Президент напомнил, что Украина неоднократно предоставляла такую информацию международным партнерам в закрытом режиме.

"Надо действовать всем вместе. Существенно усиливать санкции за террор. Существенно ограничивать каналы доставки в Россию критических компонентов для производства ракет. И отвечать решимостью - именно решимостью в поставке Украине необходимого современного оружия, в частности дальнобойных ракет, чтобы мы могли снять эту террористическую угрозу, которую Россия создает против наших людей, против наших детей", - подчеркнул Зеленский.

Ракетный удар по Кривому Рогу

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 июля, российские захватчики попали по Кривому Рогу двумя ракетами. Одна ракета попала в четырехэтажное здание учебного заведения. Другая ракета разрушила секцию с 4 по 9 этажи жилого дома.

Всего в результате российского обстрела пострадали 75 человек: 6 погибло и 69 ранены.

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