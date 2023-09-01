Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодняшнее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего касалось лишь ситуации на фронте.
Как сообщил глава государства в Telegram, детально рассматривалась ситуация на Харьковщине и Донбассе и на юге Украины (Запорожье и левый берег Херсонщины).
Кроме того, подробно говорили об эвакуации раненых и о планах врага.
"Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам", - подчеркнул Зеленский.
Контрнасту ВСУ - что известно
Украинские силы заявили, что они прорвались через "первую линию" российских опорных пунктов в Запорожской области. Это является признаком того, что ВСУ приближаются к разветвленной сети укрепленных траншей россиян вдоль Южного фронта.
Недавно стало известно, что на Лимано-Купянском направления более 110 тысяч российских военнослужащих, огромное количество танков, БМП, артиллерийских систем, но у ВСУ крепкая оборона.
Как ранее сообщал УНИАН, в то же время потери России в войне ориентировочно составили 263 тысячи 490 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 470 российских оккупантов и уничтожили много вражеской техники.