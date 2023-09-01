Глава государства сообщил, что делается все, чтобы усилить Силы обороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодняшнее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего касалось лишь ситуации на фронте.

Как сообщил глава государства в Telegram, детально рассматривалась ситуация на Харьковщине и Донбассе и на юге Украины (Запорожье и левый берег Херсонщины).

Кроме того, подробно говорили об эвакуации раненых и о планах врага.

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"Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам", - подчеркнул Зеленский.

Контрнасту ВСУ - что известно

Украинские силы заявили, что они прорвались через "первую линию" российских опорных пунктов в Запорожской области. Это является признаком того, что ВСУ приближаются к разветвленной сети укрепленных траншей россиян вдоль Южного фронта.

Недавно стало известно, что на Лимано-Купянском направления более 110 тысяч российских военнослужащих, огромное количество танков, БМП, артиллерийских систем, но у ВСУ крепкая оборона.

Как ранее сообщал УНИАН, в то же время потери России в войне ориентировочно составили 263 тысячи 490 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 470 российских оккупантов и уничтожили много вражеской техники.

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