Армия РФ не оставляет попыток двигаться вперед.

На Лимано-Купянском направлении более 110 тысяч российских военнослужащих, огромное количество танков, БМП, артиллерийских систем, но у ВСУ крепкая оборона.

Об этом сказал начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш для Эспрессо.

"Сейчас идут достаточно тяжелые, интенсивные боевые действия по всей линии соприкосновения с противником в зоне ответственности восточной группировки войск. На Лимано-Купянском направлении сейчас больше всего российских оккупационных войск - более 110 тыс.", - подчеркнул он.

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В частности, враг концентрируется на направлении Новоегоровки. В течение 31 августа россияне вблизи нее нанесли девять авиаударов, провели восемь штурмов, а также 46 раз обстреляли населенный пункт. Из семи уничтоженных на этом направлении вражеских танков шесть ликвидировали вблизи Новоегоровки.

Что происходит на Купянском направлении

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр говорила, что на Купянском направлении ситуация сложная, бои продолжаются, наши защитники очень мощно оказывают врагу сопротивление.

Она отметила, что и на Купянском, и на Лиманском направлениях армия РФ не оставляет попыток двигаться вперед. Сейчас там происходит перегруппировка и враг дополнительно подтягивает туда силы.

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