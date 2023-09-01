Также было уничтожено немало вражеской российской военной техники.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 470 российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 1 сентября, ориентировочно составили 263 тысячи 490 человек. Также ВСУ уничтожили немало вражеской техники:

танков - 4459 единиц (+23 за сутки);

боевых бронированных машин - 8613 единиц (+9);

артиллерийских систем - 5530 единиц (+23);

реактивных систем залпового огня - 735 (+1);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 4421 единицы (+4);

автомобильной техники и автоцистерн - 8 тысяч 9 единиц (+33);

специальной техники - 831 (+1).

Без изменений за минувшие сутки осталось количество уничтоженных российских средств противовоздушной обороны (500), самолетов (315), вертолетов (316); крылатых ракет (1445), кораблей и катеров (18).

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Как сообщал УНИАН, авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии наших защитников поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции и две радиолокационные станции противника.

Между тем, российские захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области.

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